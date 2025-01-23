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«Путешествие в Рождество»: викторины и мастер-классы для всей семьи на «Щукинской»
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Здесь же можно было получить приз undefined
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«Путешествие в Рождество»: викторины и мастер-классы для всей семьи на «Щукинской»

Здесь же можно было получить приз

На Новый год все мечтают о красивой елке, подарках и волшебстве. Взрослым людям особенно приятно вернуться в детство. Фестиваль «Путешествие в Рождество» подарил всем москвичам и гостям города такую возможность. Посетить мероприятия проекта можно было и на Авиационной улице около станции метро «Щукинская».

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Главной изюминкой площадки стала викторина для всей семьи. Взрослые и дети отвечали на вопросы и получали призы, а еще заряд позитива. Самые маленькие могли обняться с «настоящим Дедом Морозом», а старшему поколению понравились мастер-классы по кулинарии.


На фестивале «Путешествие в Рождество» проводили всевозможные мастер-классы. Участвовать в них можно было с семьей, а самые удачливые получали ценные памятные сувениры и призы. Огромной популярностью пользовались кулинарные уроки. Например, можно было научиться готовить курицу с картофелем, салаты и другие блюда, чтобы потом радовать вкусностями домашних. 


Также на фестивале можно было принять участие в благотворительных акциях. Это уникальная возможность подарить праздничное настроение не только себе. 


Смотрите видеоролик, чтобы прочувствовать атмосферу фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме того, подробности того, как отмечали праздники в столице, можно найти по ссылке на официальном сайте проекта. 

#москва #новогодние праздники #путешествие в рождество
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