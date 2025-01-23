«Путешествие в Рождество»: викторины и мастер-классы для всей семьи на «Щукинской»

Главной изюминкой площадки стала викторина для всей семьи. Взрослые и дети отвечали на вопросы и получали призы, а еще заряд позитива. Самые маленькие могли обняться с «настоящим Дедом Морозом», а старшему поколению понравились мастер-классы по кулинарии.





На фестивале «Путешествие в Рождество» проводили всевозможные мастер-классы. Участвовать в них можно было с семьей, а самые удачливые получали ценные памятные сувениры и призы. Огромной популярностью пользовались кулинарные уроки. Например, можно было научиться готовить курицу с картофелем, салаты и другие блюда, чтобы потом радовать вкусностями домашних.





Также на фестивале можно было принять участие в благотворительных акциях. Это уникальная возможность подарить праздничное настроение не только себе.





Смотрите видеоролик, чтобы прочувствовать атмосферу фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме того, подробности того, как отмечали праздники в столице, можно найти по ссылке на официальном сайте проекта.