В России пособия по беременности и родам студенткам могут вырасти более чем в 10 раз

В России пособия по беременности и родам студенткам могут повысить в 10 и более раз. Очницы в РФ будут получать от 74 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от региона. Такую идею разработали в Минтруде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.





В ведомстве предлагают поменять расчет пособия. Сейчас декретные студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет от двух до пяти тысяч рублей в месяц.





Молодые мамы могут рассчитывать на 9,3 тысячи — 23,3 тысячи рублей. Теперь же размер пособия может вырасти до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет, указывает газета.





«Известия» также пишут, что в Липецкой и Тамбовской областях размер выплаты составит почти 74,9 тысячи рублей, а на Чукотке — 235,4 тысячи рублей.





Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Как прогнозируют в Минтруде, в первый год будет необходимо 631,4 миллиона рублей, что позволит выплачивать повышенное пособие семи тысячам мам, которые проходят очное обучение.





20 декабря президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, которое было посвящено вопросам помощи российским семьям, заявил, что поддержка стремления к раннему рождению детей является одним из направлений работы.





С 1 января 2025-го в некоторых регионах ввели единовременную выплату для студенток, которые ждут детей. Обычно это 100-200 тысяч рублей.