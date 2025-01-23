Трамп назначил главой Секретной службы США агента, защитившего политика во время покушения

Президент США Дональд Трамп назначил новым главой Секретной службы страны агента Шона Куррана, который защищал республиканца во время покушения на него на митинге в Пенсильвании. Об этом сам политик написал в социальной сети Truth Social.





Трамп указал, что Курран «проявил бесстрашное мужество, когда рисковал своей жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания». Он подчеркнул, что «полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо».





Газета The Hill пишет, что Курран начал карьеру в 2001 году и во время первого президентского срока Трампа занимал должность помощника спецагента, отвечавшего за охрану главы государства.





Покушение на Трампа, баллотирующегося на второй срок, произошло вечером 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания. Стрелка — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали. Огонь велся примерно с 120-150 метров от сцены, на которой выступал Трамп.





Один из очевидцев рассказал BBC News, что видел стрелка и предупредил полицию, но та сообщение проигнорировала. Погиб один человек, еще два пострадали. Сам политик получил ранение правого уха.