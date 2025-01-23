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Трамп назначил главой Секретной службы США агента, защитившего политика во время покушения
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Глава Белого дома отметил, что Шон Курран проявил мужество и рисковал своей жизнью undefined
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Трамп назначил главой Секретной службы США агента, защитившего политика во время покушения

Глава Белого дома отметил, что Шон Курран проявил мужество и рисковал своей жизнью

Президент США Дональд Трамп назначил новым главой Секретной службы страны агента Шона Куррана, который защищал республиканца во время покушения на него на митинге в Пенсильвании. Об этом сам политик написал в социальной сети Truth Social.


Трамп указал, что Курран «проявил бесстрашное мужество, когда рисковал своей жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания». Он подчеркнул, что «полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо». 


Газета The Hill пишет, что Курран начал карьеру в 2001 году и во время первого президентского срока Трампа занимал должность помощника спецагента, отвечавшего за охрану главы государства.


Покушение на Трампа, баллотирующегося на второй срок, произошло вечером 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания. Стрелка — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали. Огонь велся примерно с 120-150 метров от сцены, на которой выступал Трамп.


Один из очевидцев рассказал BBC News, что видел стрелка и предупредил полицию, но та сообщение проигнорировала. Погиб один человек, еще два пострадали. Сам политик получил ранение правого уха.

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