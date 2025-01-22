Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну

Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период. Об этом он заявил в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.





В публикации американский лидер призвал не забывать, что «Россия помогла выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней». При этом, согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек. В это число входят как военнослужащие, так и гражданские лица.





В своей публикации Трамп также заявил, что вклад России в победу над фашизмом стал для него поводом «оказать России и президенту Путину очень большую услугу», если российский лидер завершит СВО в ближайшее время. В ином случае, заявил президент США, последуют новые санкции.





Российские власти не раз заявляли, что некоторые страны Запада пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.