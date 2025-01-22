В «Редколлегии» назвали «лживой и бесчестной» Асию Несоевую, публиковавшую фейки в либеральных СМИ

В «Редколлегии», где Джамилю Садриеву (псевдоним — Асия Несоевая) трижды номинировали на премию, назвали журналистку «лживой и бесчестной». Таким мнением с Daily Storm поделился координатор этого проекта Сергей Пархоменко (иноагент).





По его словам, его отношение к Несоевой сугубо отрицательное. Своими действиями она показала себя «лживым и бесчестным человеком», а ситуацию, в которую она попала, Пархоменко назвал неприятной, но «вполне заслуженной».





Пархоменко отметил, что лично с Несоевой он не был знаком, а решение удалить ее материалы с сайта «Редколлегии» было принято жюри премии, потому что в их достоверности «усомнились редакции, которые эти статьи опубликовали».





Он подчеркнул, что произошедшее не повлияет на их политику и подход к верификации материалов, ведь все проблемы относятся к «политике и подходу к верификации материалов» тех редакций, которые публиковали материалы за подписью Несоевой.





Ранее журналист Олег Кашин (иноагент) заявил, что некоторые редакции удаляют тексты Несоевой из-за подозрений в недостоверности сведений. Часть из них выпустили уведомление, что начата проверка. За все время журналистка написала более 30 статей для либеральных медиа.





Материалы Несоевой были посвящены событиям, происходящим в зоне специальной военной операции (СВО), некорректной работе российских военкоматов, жизненным трудностям, с которыми сталкиваются родственники военных, находящихся в зоне СВО.





Сама девушка позднее признала, что все описанное в ее статьях было выдумано, чтобы потроллить СМИ, в которых негативно отражена жизнь в России. Она подчеркнула, что это была сознательная провокация.