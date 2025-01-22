Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции выросло до 79

После получения результатов ДНК-тестов уточнили, что число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу в Турции составило 79 человек, пишет агентство Anadolu со ссылкой на генпрокуратуру провинции.





Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщал о 76 погибших, личности 52 жертв удалось установить.





В рамках расследования пожара были задержаны 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы провинции и владелец отеля, заявили в генпрокуратуре.





Пожар начался в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу. Отмечалось, что возгорание произошло на этаже, где находился ресторан. Губернатор провинции Абдулазиз Айдын сообщил, что причину пожара пока не выяснили. Власти начали расследование.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в республике 21 января был объявлен национальный траур в память о погибших.