Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил новыми санкциями

Если Россия не согласится на сделку по урегулированию на Украине, США введут высокие тарифы и санкции на весь российский экспорт в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.





По словам Трампа, украинский конфликт может завершиться «легким или сложным путем», однако президент США считает легкий путь предпочтительным.





Глава государства отметил, что не хочет нанести вред России. Трамп отметил, что любит российский народ, и подчеркнул, что у него всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.





Американский лидер ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Трамп также подчеркивал, что после своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за сутки.





Также сообщалось, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.