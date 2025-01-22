Путин: Все соцвыплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции

Все социальные выплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сообщил на совещании по экономике президент России Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».





Глава государства отметил, что инфляция превысила целевые значения и ожидания Центрального банка и оказалась выше прогноза правительства.





Предполагалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, однако ее уровень оказался выше, заявил Путин. Исходя из реальной ситуации президент предложил в январе проиндексировать страховые пенсии на 9,5%.





Кроме того, президент поручил реализовать это решение «задним числом», пересчитав страховые пенсии уже с 1 января 2025 года. Также Путин поручил сделать соответствующую доплату в феврале.