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Путин: Все соцвыплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции
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Президент отметил, что инфляция оказалась выше ожиданий ЦБ и правительства undefined
Новости

Путин: Все соцвыплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции

Президент отметил, что инфляция оказалась выше ожиданий ЦБ и правительства

Все социальные выплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сообщил на совещании по экономике президент России Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».


Глава государства отметил, что инфляция превысила целевые значения и ожидания Центрального банка и оказалась выше прогноза правительства.


Предполагалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, однако ее уровень оказался выше, заявил Путин. Исходя из реальной ситуации президент предложил в январе проиндексировать страховые пенсии на 9,5%.


Кроме того, президент поручил реализовать это решение «задним числом», пересчитав страховые пенсии уже с 1 января 2025 года. Также Путин поручил сделать соответствующую доплату в феврале.

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