Премьер Словакии созвал совет безопасности из-за угрозы госпереворота

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о созыве совета безопасности 23 января из-за угрозы государственного переворота, сообщает издание Denník N.





По словам премьера, в республике находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Фицо утверждает, что эта предполагаемая группа активно участвовала в событиях в Грузии и на Майдане.





Кроме того, Фицо заявил о «серьезных мерах предосторожности» из-за предполагаемого переворота, на который, по его словам, «четко указывают разведданные».





Премьер считает, что «детонатором» переворота могут стать столкновение силовиков с демонстрантами, захват правительственных зданий или «национальная забастовка». Фицо подчеркнул, что он готов ко всему, «но страну не ниспровергнуть».