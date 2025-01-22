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Премьер Словакии созвал совет безопасности из-за угрозы госпереворота
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По словам Фицо, в республике находятся эксперты из-за границы, готовящиеся свергнуть правительство undefined
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Премьер Словакии созвал совет безопасности из-за угрозы госпереворота

По словам Фицо, в республике находятся эксперты из-за границы, готовящиеся свергнуть правительство

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о созыве совета безопасности 23 января из-за угрозы государственного переворота, сообщает издание Denník N.


По словам премьера, в республике находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Фицо утверждает, что эта предполагаемая группа активно участвовала в событиях в Грузии и на Майдане.


Кроме того, Фицо заявил о «серьезных мерах предосторожности» из-за предполагаемого переворота, на который, по его словам, «четко указывают разведданные».


Премьер считает, что «детонатором» переворота могут стать столкновение силовиков с демонстрантами, захват правительственных зданий или «национальная забастовка». Фицо подчеркнул, что он готов ко всему, «но страну не ниспровергнуть».

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#словакия #госпереворот #фицо
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