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«Отныне вы их не увидите»: Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи
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«Отныне вы их не увидите»: Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи

Он решил сменить имидж на пороге 35 лет

Daily Storm

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Шаман, решил окончательно отказаться от одной из самых узнаваемых деталей своего имиджа — кожаных штанов. Видео он опубликовал в своих соцсетях.


Певец выбрал радикальный способ расставания с этим элементом гардероба: он сжег их в русской печи. Артист заявил, что настало время перемен, которое требует не просто косметических, а именно радикальных решений. 


Артист подчеркнул, что отныне поклонники больше не увидят его в этом образе, и пообещал, что впереди всех ждет совершенно новый Шаман. Он также напомнил, что в ноябре этого года ему исполнится 35 лет. По словам Дронова, это солидный возраст. Певец добавил, что за последние почти пять лет он состоялся как большой артист и все это время служит России на своем месте, а теперь наступает новый этап, который потребует от него соответствия этому статусу.

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#певец #шоу-бизнес #шаман