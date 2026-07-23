«Отныне вы их не увидите»: Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Шаман, решил окончательно отказаться от одной из самых узнаваемых деталей своего имиджа — кожаных штанов. Видео он опубликовал в своих соцсетях.





Певец выбрал радикальный способ расставания с этим элементом гардероба: он сжег их в русской печи. Артист заявил, что настало время перемен, которое требует не просто косметических, а именно радикальных решений.





Артист подчеркнул, что отныне поклонники больше не увидят его в этом образе, и пообещал, что впереди всех ждет совершенно новый Шаман. Он также напомнил, что в ноябре этого года ему исполнится 35 лет. По словам Дронова, это солидный возраст. Певец добавил, что за последние почти пять лет он состоялся как большой артист и все это время служит России на своем месте, а теперь наступает новый этап, который потребует от него соответствия этому статусу.