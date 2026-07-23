Взрыв газа в Егорьевске: один погиб, шестеро пострадали

При взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Егорьевске погиб один человек, пострадали шесть. Об этом сообщил глава города Дмитрий Викулов.





Трое из пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Также госпитализирован один пожарный. Эпицентр хлопка находился в квартире на третьем этаже, где проживал мужчина — после вскрытия помещения было обнаружено тело погибшего.





Возникший пожар на площади 60 кв. м ликвидировали. По данным МЧС, из дома были эвакуированы 28 человек, включая семерых детей. Газоснабжение в подъезде отключили, а для жильцов развернули пункт временного размещения в школе №4 и подготовили маневренный фонд.





Несущие конструкции, по предварительным данным, не повреждены, но будет проведена проверка их состояния. Викулов доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву, власти пообещали быстро отремонтировать подъезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ход расследования под контроль.