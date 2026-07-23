ВЦИОМ: Москвичи отметили сохранение облика исторических зданий после капремонта

Москвичи высоко оценили программу капитального ремонта, отметив сохранение облика исторических зданий и общее улучшение городской среды. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.





Так, 78% жителей столицы считают, что капремонт положительно влияет на визуальный образ Москвы, а среди тех, чьи дома уже обновлены, — 80%. 83% горожан связывают программу с повышением качества жизни. 89% опрошенных заявили, что отремонтированные дома делают районы более ухоженными, 70% — более современными, при этом каждый второй отметил разнообразие и вдохновляющий облик улиц.





Жильцы домов, где ремонт завершен, фиксируют заметные изменения: 84% видят положительные результаты (на 7 п.п. больше, чем в прошлом опросе). 45% отметили улучшение подъездов, 43% — фасадов, более половины — рост эстетической привлекательности. 75% назвали работы полезными, 58% — красивыми, 55% — современными. При этом 79% респондентов не почувствовали значимого снижения комфорта во время ремонта, что на 6 п.п. выше предыдущих данных.