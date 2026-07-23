Трехлетний мальчик погиб при падении БПЛА на дом в Воронежской области

Трехлетний мальчик погиб при ночной атаке БПЛА на Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Беспилотники сбивали силами ПВО — всего уничтожено 36 дронов в небе над Воронежем и шестью районами. Однако обломки одного из аппаратов упали на частный дом в пригороде, вызвав пожар. Ребенок погиб, его родители получили ранения.

В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний парень, от госпитализации он отказался. Также повреждены кровля склада маркетплейса и фасад соседнего здания, в девяти частных домах выбиты стекла и повреждены кровли, в 15 квартирах пяти многоэтажек требуются замена окон и ремонт коммуникаций.

Осколками посекло около десятка машин. В двух других районах области повреждены кровля, окна и фасады двух частных домов. Власти выразили соболезнования семье погибшего и пообещали помощь.