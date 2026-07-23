ВЦИОМ: Большинство москвичей считают, что капремонт повышает качество жизни в городе

Большинство москвичей — 83% — считают, что капитальный ремонт многоквартирных домов повышает качество жизни в столице. Это следует из опроса ВЦИОМ, проведенный по заказу редакции «Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня».





При этом 78% жителей города видят положительное влияние программы на облик столицы, а среди тех, чьи дома уже отремонтированы, этот показатель достигает 80%. Обновление внешнего вида районов отмечают 44% москвичей и 54% жителей после капремонта.





Программу также связывают с комфортом, обновлением коммуникаций, снижением аварийности и безопасностью. Семь из десяти опрошенных знают о домах в своем районе, прошедших ремонт, и 82% из них довольны их внешним видом.





Обновленные здания делают район более ухоженным (89%), современным (70%) и вдохновляющим (более половины). Среди жителей отремонтированных домов 84% отметили положительные изменения, 75% назвали работы полезными, 58% — красивыми, 55% — современными. При этом 79% не ощутили значимого снижения комфорта во время ремонта, что на 6 п.п. больше, чем в прошлом исследовании.