Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле

В Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, инициатором которой выступила американская сторона. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического дипведомства.





Переговоры продлились более получаса. Перед началом, по протоколу работы СМИ, в комнату запустили по 10 журналистов с каждой стороны для съемки первых кадров. Американские репортеры попытались задать вопросы, в том числе о возможной помощи России Ирану, однако Рубио отказался отвечать, и через несколько секунд прессу вывели.





В ходе беседы Лавров довел до Рубио информацию о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейших поставок вооружений Киеву, а также дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся нанести России «стратегическое поражение». Глава МИД РФ подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию украинского вопроса и согласие на предложения, выдвинутые США на встрече президентов в Анкоридже.





Стороны обсудили нормализацию условий работы дипмиссий России и США, а также затронули региональную и международную проблематику, включая обстановку в Персидском заливе. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.