В Москве ветераны и участники специальной военной операции все чаще становятся наставниками для молодежи, участвуя в патриотических мероприятиях проекта «Молодежь Москвы». Их главная сила — в сочетании боевого и жизненного опыта с умением слышать подрастающее поколение и отвечать на его реальные вопросы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».





Один из ярких примеров — 23-летний Георгий Вильгельм, который в 19 лет отправился в Мариуполь в составе волонтерских групп, а позже служил в 45-й отдельной гвардейской бригаде спецназа ВДВ. Сейчас он координатор направления «Молодежь Москвы. Город героев» и инициатор создания патриотического клуба «Город героев Москва», где ветераны встречаются со студентами в формате открытых диалогов.





Студент МГУТУ Михаил Холоднов совмещает учебу и работу заместителем атамана по работе с молодежью. Он развивает восемь направлений патриотической работы в вузе — от строевой и тактической подготовки до сохранения исторической правды и гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО.





Дмитрий Наумов, член Ассоциации ветеранов СВО, проводит уроки мужества и организует военно-патриотическую игру «Путь воина», собирающую более 150 школьников со всей столицы. Иван Ченин, кавалер медалей «За отвагу» и «За ратную доблесть», общается с ребятами на равных на открытых встречах в московских вузах.





В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, к патриотическим мероприятиям проекта «Молодежь Москвы» присоединилось более 54 тысяч человек, с начала 2026 года — свыше 30 тысяч. Основные форматы включают открытые диалоги, мастер-классы, тренировки с ветеранами, поездки по местам боевой славы, исторические диктанты и памятные акции.





Летний лагерь проекта в кинопарке «Москино» соединяет патриотическое воспитание с формированием культуры безопасности и ответственности и проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве».