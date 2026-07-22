В Евросоюзе возникли проблемы с принятием 21-го пакета санкций против России. Как пишет Politico, страны-участницы уперлись в конфликт собственных интересов — идей для новых ограничений почти не осталось. Издание отмечало, что «больше нет простых решений».





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что никакого предела санкциям не существует — как не существует и предела «безумию». По его словам, раньше ограничения «косвенно били по всей Европе», а теперь в списке остались только те меры, которые напрямую задевают интересы конкретных стран ЕС.





Пресс-секретарь пояснил, что это делает ситуацию для европейцев гораздо более болезненной. Именно это, по его мнению, и стало причиной затягивания согласования нового пакета — каждая страна пытается защитить свои отрасли, не желая жертвовать ими ради санкционной политики.





Ранее СМИ уже сообщали, что против нового пакета выступили шесть стран ЕС, включая Грецию, которая не хочет терять доходы от поставок российского СПГ. В Брюсселе обсуждаются разные варианты: от отсрочки введения ограничений до полного отказа от пакета. Окончательное решение пока не принято.