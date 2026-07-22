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Признанная иноагентом Либертарианская партия России заморозила свою деятельность
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Признанная иноагентом Либертарианская партия России заморозила свою деятельность

Партийцы допустили возобновление работы в будущем

Daily Storm
Партийцы допустили возобновление работы в будущем

В Либертарианской партии России (признана Министерством юстиции РФ иностранным агентом) сообщили о приостановке деятельности. Информация об этом появилась в соцсетях ЛПР.


Причиной названо исчерпание ресурсов. В партии также подчеркнули, что не могут дать гарантий безопасности своим сторонникам в России.


Представители партии допустили возобновление своей деятельности в будущем. 


В реестр иностранных агентов ЛПР включили 17 июля. В Минюсте утверждают, что поводом для этого стало распространение фейков о российской избирательной системе, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности России, а также то, что в партии состоят люди, признанные иноагентами.

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#либертарианская партия #минюст #иностранный агент