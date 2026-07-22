Признанная иноагентом Либертарианская партия России заморозила свою деятельность

В Либертарианской партии России (признана Министерством юстиции РФ иностранным агентом) сообщили о приостановке деятельности. Информация об этом появилась в соцсетях ЛПР.





Причиной названо исчерпание ресурсов. В партии также подчеркнули, что не могут дать гарантий безопасности своим сторонникам в России.





Представители партии допустили возобновление своей деятельности в будущем.





В реестр иностранных агентов ЛПР включили 17 июля. В Минюсте утверждают, что поводом для этого стало распространение фейков о российской избирательной системе, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности России, а также то, что в партии состоят люди, признанные иноагентами.