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Мэр Тюмени пригласил журналиста на День города вместо ответа, почему в столице региона воняет говном
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Жители жалуются, что из-за вони не могут нормально помыться, почистить зубы и постирать одежду Коллаж: Daily Storm
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Мэр Тюмени пригласил журналиста на День города вместо ответа, почему в столице региона воняет говном

Жители жалуются, что из-за вони не могут нормально помыться, почистить зубы и постирать одежду

Иван Соколов
Коллаж: Daily Storm

Мэр Тюмени Максим Афанасьев довольно креативно ответил на вопрос, почему по всему городу разнесся смрад. Местные жители жалуются, что из-за этого не могут нормально помыться, почистить зубы и постирать одежду.


«Приглашаем в наш город на юбилей — Тюмени 440 лет. До встречи!» — сказал мэр Максим Афанасьев корреспонденту Daily Storm вместо ответа, почему вонь накрыла Тюмень. После этого чиновник благополучно положил трубку и на звонки больше не отвечал.


Мероприятия, посвященные Дню города в Тюмени, запланированы на 24–26 июля. Однако местным не до празднований. Жители в соцсетях рассказывают и записывают видео об ужасном запахе, который расходится по Тюмени.


По утверждению горожан, неприятно пахнет вода из кранов, река Тура, лужи в городе, и даже сам воздух пропитался затхлостью. «Тюменцы воняют говном», — лаконично заключила одна из пользователей Сети.


В пресс-службе «Росводоканал Тюмень» ранее заявили 72.RU, что вонь возникла из-за затяжных дождей и падения уровня кислорода в реке Туре. «Легкий запах допустим. Как только хотя бы чуть-чуть кислород в реке поднимется, станет уже легче, меньше будет запаха», — сообщили в «Росводоканале» и заметили, что воду из-под крана можно по желанию дополнительно отстаивать и кипятить.


Местные СМИ пишут, что жители впервые за многие годы столкнулись с такой проблемой. Многие люди перешли на покупную воду даже для приготовления пищи.


В сообщениях отмечается, что при паводке в Тюмени затопило общественные туалеты и хозяйственные постройки на пляже озера Круглое, и после этого в воздухе стал чувствоваться запах канализации. Жители полагают, что нечистоты могли попасть в систему водоснабжения.


Однако власти заверяют: вода в Тюмени соответствует нормам. Об этом сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на Роспотребнадзор.


«Лабораторный контроль за открытым источником питьевого водоснабжения — рекой Турой — и питьевой водой в сети ведомство усилило с 16 июля. Исследования питьевой воды и воды источника проводятся ежедневно, в том числе на показатель «индекс токсичности», на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», — указали власти.

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#жалобы #вода #мэр #тюмень #канализация