Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежегодно в клиниках, расположенных на территории Москвы, проходят стационарное лечение свыше 700 тысяч пациентов из всех регионов России. Он подчеркнул, что реконструкция московских больниц открывает возможности для увеличения объемов оказания помощи не только для москвичей, но и для всех граждан страны.





Собянин проверил ход работ по реконструкции главного лечебного корпуса Городской клинической больницы имени В.М. Буянова. Здание было построено более 40 лет назад и к настоящему времени морально устарело.





Модернизацию важного для юга столицы медицинского учреждения решено проводить поэтапно, чтобы врачи могли продолжать обслуживание пациентов без остановки лечебного процесса. Завершение первого этапа работ запланировано уже в 2026-м.





В рамках начального этапа строители обновят два первых и верхний этажи здания. Там откроются полностью новые операционные, современное приемное отделение и стационар кратковременного пребывания (СКП). Создание обновленного СКП является одной из ключевых задач: в нем обустроят палаты с безбарьерной средой и комфортные зоны ожидания. Это позволит пациентам проводить в больнице минимум времени перед выпиской, а пропускная способность отделения вырастет в два раза — до 20 тысяч человек в год.





Комплексные работы на объекте стартовали в марте 2025 года. На здании монтируют навесной вентилируемый фасад из панелей черного и молочно-бежевого цвета, меняют окна и ремонтируют кровлю. Внутри помещений идет капитальный ремонт и модернизация систем кондиционирования, вентиляции, а также автоматической пожарной сигнализации. На первом этаже делают несколько дополнительных входов для разделения потоков пациентов, а старый вестибюль преобразуют в современный холл с кафе, аптекой и магазином.





Параллельно со строительными работами в главном корпусе специалисты ведут комплексное благоустройство прилегающей территории клиники, которое также рассчитывают завершить в этом году.





В обновленных помещениях планируется разместить межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний. В результате масштабной реконструкции улучшатся условия пребывания в круглосуточном стационаре, а возможности амбулаторного приема больницы увеличатся примерно на 20%.