Ученик медиакласса рассказал, что съемки в кинопарке «Москино» помогли ему определиться с профессией

Ученик из медиакласса школы №1517 Тихон Месевренко поделился впечатлениями о съемках в кинопарке «Москино», которые помогли ему окончательно определиться с выбором профессии. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».





По словам школьника, оказаться внутри съемочного процесса стало для него бесценным опытом. Он наблюдал за работой профессионалов, учился у них и все больше убеждался, что хочет развиваться в сфере кино. Его школа вошла в число нескольких учебных заведений, приглашенных к участию в проекте, а в конце года учителя предложили желающим присоединиться к съемкам.





Тихон играл в массовых сценах, общался со съемочной группой и не стеснялся задавать вопросы. Он отметил, что организаторы подчеркивали важность их работы, что вдохновляло и придавало уверенности.





Теперь школьник твердо намерен стать режиссером. «Этот опыт помог мне не просто помечтать, а по-настоящему почувствовать ритм кинопроизводства, понять, из чего складывается работа над фильмом. Теперь я иду к своей цели еще увереннее», — сказал он.





Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что столичные школьники попробовали свои силы в кинопроизводстве и поучаствовали в создании 30-серийного вертикального сериала в кинопарке «Москино».