Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, на эту должность назначен Игорь Скибюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка, назвав его «очень опытным военным». Он также пообещал, что «формализует решения о замене руководства ВСУ».





Скибюку 49 лет, он Герой Украины и офицер десантно-штурмовых войск. В 2022 году возглавлял оборону Киева, позже командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.





Зеленский поставил перед новым военным руководством задачи «развивать киберсилы» и «продолжать эффективный процесс мобилизации».





21 июля Зеленский отправил главкома Александра Сырского в отставку и назначил на его место командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.