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Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, на эту должность назначен Игорь Скибюк
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Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, на эту должность назначен Игорь Скибюк

Президент Украины назвал его «очень опытным военным»

Daily Storm
Президент Украины назвал его «очень опытным военным»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка, назвав его «очень опытным военным». Он также пообещал, что «формализует решения о замене руководства ВСУ».


Скибюку 49 лет, он Герой Украины и офицер десантно-штурмовых войск. В 2022 году возглавлял оборону Киева, позже командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.


Зеленский поставил перед новым военным руководством задачи «развивать киберсилы» и «продолжать эффективный процесс мобилизации».


21 июля Зеленский отправил главкома Александра Сырского в отставку и назначил на его место командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

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