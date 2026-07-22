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Администрация Трампа заморозила 400 млн долларов, обещанных Украине
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Администрация Трампа заморозила 400 млн долларов, обещанных Украине

Деньги были заложены в оборонный бюджет, но теперь их выделение отложено до следующего президента

Денис Герасимов
Деньги были заложены в оборонный бюджет, но теперь их выделение отложено до следующего президента

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась выделить Украине 400 млн долларов, которые были заложены в оборонный бюджет. Об этом сообщил сенатор-демократ Ричард Дурбин из Иллинойса на слушаниях в Сенате.


По его словам, средства не будут доступны до 2029 финансового года, а решение об их расходовании будет принимать следующий президент США. 


«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — заявил Дурбин.


Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кейн заявил, что ему ничего об этом не известно, и подчеркнул, что капитал был ассигнован. 


В апреле Пентагон подтверждал, что выделит 400 млн долларов Украине в 2026 году, однако затем чиновники неоднократно говорили, что деньги «не законтрактованы». В последнее время в Вашингтоне все чаще заявляют, что средства нужнее собственной армии.

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#администрация трампа #украина #конгресс сша