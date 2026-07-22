Администрация Трампа заморозила 400 млн долларов, обещанных Украине

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась выделить Украине 400 млн долларов, которые были заложены в оборонный бюджет. Об этом сообщил сенатор-демократ Ричард Дурбин из Иллинойса на слушаниях в Сенате.





По его словам, средства не будут доступны до 2029 финансового года, а решение об их расходовании будет принимать следующий президент США.





«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — заявил Дурбин.





Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кейн заявил, что ему ничего об этом не известно, и подчеркнул, что капитал был ассигнован.





В апреле Пентагон подтверждал, что выделит 400 млн долларов Украине в 2026 году, однако затем чиновники неоднократно говорили, что деньги «не законтрактованы». В последнее время в Вашингтоне все чаще заявляют, что средства нужнее собственной армии.