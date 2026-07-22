В «Коломенском» открылась выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды»

В музее-заповеднике «Коломенское» в Сытном дворе открылась выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды», сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Экспозиция рассказывает о 100-летней реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская» — одного из ключевых памятников домонгольской Руси.





Маршрут проходит через семь залов на двух этажах. В начале посетители узнают о реставрации святыни, личности князя Андрея Боголюбского и историческом контексте.





Затем экспозиция переходит к истории выставочного проекта: в кинозале показывают документальный фильм «Боголюбская. Спасти и сохранить» 2024 года. Второй этаж посвящен иконографии Богоматери и связи образа с византийской традицией.





Выставка будет работать до 28 февраля 2027 года. Билеты без наценки и комиссии доступны в сервисе «Мосбилет».