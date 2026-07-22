Госдума разрешила заключать контракт с Минобороны судимым за контрабанду, оборот опасных веществ и организацию ОПГ

Госдума приняла закон, изменяющий правила отбора граждан на военную службу по контракту в периоды мобилизации, военного положения или в военное время. Новые нормы уменьшают число ограничений для лиц, имеющих судимость по ряду статей. В частности, препятствий станет меньше у тех, кто привлекался к ответственности за контрабанду, незаконный оборот опасных или наркотических веществ, содействие нелегальной миграции и организацию преступных сообществ.





Законодательную инициативу внесло на рассмотрение Правительство России.Обсуждение документа в нижней палате парламента вызвало дискуссию.





Депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев обратил внимание на то, что в пояснительных материалах детально не раскрыты механизмы контроля за поведением и благонадежностью таких новобранцев. Он поинтересовался, как командование планирует поддерживать дисциплину в частях, где рядом с остальными военнослужащими окажутся люди, осужденные за тяжкие преступления.





На вопросы парламентариев ответил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он пояснил, что ведомство предусмотрело особый порядок организации службы для этой категории граждан. По словам замглавы министерства, военнослужащие с ограничениями по составу преступления будут распределяться в специальные формирования.





Они будут проходить службу изолированно — отдельно от контрактников, у которых нет подобных правонарушений в прошлом.





В итоге принятый закон четко зафиксировал обновленный перечень лиц, с которыми оборонное ведомство может заключать официальные соглашения в особый период. За счет разделения потоков военнослужащих Министерство обороны рассчитывает полностью сохранить привычный внутренний порядок и дисциплину в действующих войсках.