Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) приведет к принципиальным изменениям на линии соприкосновения.





«Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — сказал Песков.





Он также добавил, что кадровые перестановки указывают на внутренние проблемы киевского режима.





Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил Александра Сырского в отставку и назначил на его место командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. Зеленский поблагодарил Сырского и сообщил, что обсудил с ним «правильную передачу дел».