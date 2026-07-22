Новости
 18+
St
В Кремле не ждут перемен в зоне СВО после смены главкома ВСУ
18+
Новости

В Кремле не ждут перемен в зоне СВО после смены главкома ВСУ

Песков заявил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход боевых действий

Daily Storm
Песков заявил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход боевых действий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) приведет к принципиальным изменениям на линии соприкосновения.


«Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — сказал Песков. 


Он также добавил, что кадровые перестановки указывают на внутренние проблемы киевского режима.


Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил Александра Сырского в отставку и назначил на его место командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. Зеленский поблагодарил Сырского и сообщил, что обсудил с ним «правильную передачу дел».

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#украина #дмитрий песков #владимир зеленский #кремль