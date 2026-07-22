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Главврач Филатовской больницы: Искусство помогает пациентам выздоравливать быстрее
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Главврач Филатовской больницы: Искусство помогает пациентам выздоравливать быстрее

По словам Валерия Вечорко, концерты и выставки меняют атмосферу в медучреждениях и отвлекают от болезненных переживаний

Денис Герасимов
По словам Валерия Вечорко, концерты и выставки меняют атмосферу в медучреждениях и отвлекают от болезненных переживаний

Искусство помогает создать правильное настроение у пациентов московских больниц и ускоряет их выздоровление, считает главврач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко. На днях в больнице состоялся концерт «Хора Турецкого».


«Крайне важно разбавлять то настроение, с которым поступает пациент в больницу, что и делает искусство, в хорошем понимании этого слова. Это и всевозможные концерты, и спектакли в детских больницах, и выставки», — сказал Вечорко.


По его словам, это добрая история, которая меняет атмосферу и помогает пациентам забыть о болезненных переживаниях.


Ранее в ГКБ №15 имени Филатова состоялся концерт всемирно известного коллектива «Хор Турецкого» в рамках концепции «исцеляющей среды». Артисты подготовили специальную программу для пациентов и сотрудников больницы: композиции «У русских все через край», «Жаворонок», «Звезда по имени Солнце», «Темная ночь», «На заре», «Я люблю жизнь» и другие.


Солисты хора владеют диапазоном до 4,5 октавы, их репертуар охватывает мировую классику, оперу, джаз, народные и популярные произведения.

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