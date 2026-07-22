Володин предложил депутатам Госдумы отправиться на военные сборы вместо отпусков

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов прохождение военных сборов в период предстоящих отпусков. Эту идею он озвучил прямо на пленарном заседании во время обсуждения вопросов национальной обороны.





Володин подчеркнул, что у профессиональных политиков традиционных отпусков не бывает, поэтому свободное от заседаний время целесообразно использовать для сближения с Вооруженными силами.





В Министерстве обороны инициативу оперативно поддержали. Присутствовавший на заседании заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин подтвердил готовность ведомства организовать этот процесс. Он отметил, что конкретные даты, сроки и формат планируемых сборов министерство готово дополнительно согласовать с руководством Госдумы в ближайшее время.





По мнению Володина, личное участие в армейских сборах поможет парламентариям глубже понять структуру и особенности развития современных Вооруженных сил. Получение практического опыта позволит депутатам в будущем гораздо более ответственно подходить к рассмотрению и принятию профильных законопроектов.





Необходимость таких мер Володин объяснил тем, что далеко не все действующие народные избранники имеют реальный опыт службы в армии или военно-учетную специальность, хотя статус представителя народа обязывает быть всесторонне подготовленным к принятию стратегических решений.





Данное заявление прозвучало в день принятия закона, который уточняет перечень лиц, имеющих право заключать контракты на военную службу в периоды мобилизации и военного положения.