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Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на попытки дестабилизации
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Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на попытки дестабилизации

Президент отметил рост ВВП в мае на 0,3% и профицит федерального бюджета в июне

Daily Storm
Президент отметил рост ВВП в мае на 0,3% и профицит федерального бюджета в июне

Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на попытки дестабилизации, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.


По его словам, ВВП в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев года прирост составил 0,2% — скромными темпами, но все-таки рос, подчеркнул глава государства.


Также он сообщил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом: важную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во втором квартале года оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.


Путин также отметил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую картину.


Выступая на ПМЭФ, Путин сообщал, что инфляция в РФ существенно замедлилась и продолжает снижаться: по прогнозам, в 2026 году она приблизится к 5,2%. Экономическая динамика сейчас сдержанная, но перед правительством стоит задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста, отмечал президент. 

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#ввп #экономика #топливо #владимир путин