Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на попытки дестабилизации, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.





По его словам, ВВП в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев года прирост составил 0,2% — скромными темпами, но все-таки рос, подчеркнул глава государства.





Также он сообщил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом: важную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во втором квартале года оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.





Путин также отметил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую картину.





Выступая на ПМЭФ, Путин сообщал, что инфляция в РФ существенно замедлилась и продолжает снижаться: по прогнозам, в 2026 году она приблизится к 5,2%. Экономическая динамика сейчас сдержанная, но перед правительством стоит задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста, отмечал президент.