В Краснодаре умерла девушка, пострадавшая в результате атаки беспилотника на складской комплекс Wildberries. Она скончалась в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он выразил соболезнования и заявил, что власти «максимально прикрывают критические объекты».





По последним данным, трое пострадавших остаются в больницах, еще шестерым оказали амбулаторную помощь. Пожар на складском комплексе локализован. Рядом с логистическим объектом находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке — часть транспорта отправят на ремонт.





В Армавире на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Кондратьев подчеркнул, что необходимо проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию в других регионах и принять меры для усиления защиты.





Ночью дроны ВСУ атаковали склады Wildberries на Кубани и Ставропольском крае. Руководство компании эвакуировало персонал и полностью приостановило работу центров в Невинномысске и Краснодаре. Партнерам компании разрешили отменить или перенаправить поставки.