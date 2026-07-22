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В Краснодаре погибла пострадавшая при атаке на склад Wildberries
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В Краснодаре погибла пострадавшая при атаке на склад Wildberries

Трое раненых остаются в больнице, шестерым помощь оказали амбулаторно

Daily Storm
Трое раненых остаются в больнице, шестерым помощь оказали амбулаторно

В Краснодаре умерла девушка, пострадавшая в результате атаки беспилотника на складской комплекс Wildberries. Она скончалась в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он выразил соболезнования и заявил, что власти «максимально прикрывают критические объекты».


По последним данным, трое пострадавших остаются в больницах, еще шестерым оказали амбулаторную помощь. Пожар на складском комплексе локализован. Рядом с логистическим объектом находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке — часть транспорта отправят на ремонт.


В Армавире на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Кондратьев подчеркнул, что необходимо проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию в других регионах и принять меры для усиления защиты.


Ночью дроны ВСУ атаковали склады Wildberries на Кубани и Ставропольском крае. Руководство компании эвакуировало персонал и полностью приостановило работу центров в Невинномысске и Краснодаре. Партнерам компании разрешили отменить или перенаправить поставки.

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