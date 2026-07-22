Заморозка счетов и блокировка «Госуслуг»: Госдума приняла закон об ограничениях для уехавших преступников и иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, который вводит жесткие ограничения для скрывающихся за границей преступников и иностранных агентов. Инициатором выступила комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым.





Меры коснутся лиц, уклоняющихся от уголовного наказания за пределами РФ, а также граждан, привлеченных к административной ответственности за невыполнение предписаний Минюста, дискредитацию Вооруженных сил, призывы к нарушению территориальной целостности страны и введению санкций. Вести специальный реестр нарушителей будет Минюст.





Для попавших в список лиц предусмотрен комплекс из 14 временных ограничительных мер. В их числе — полная заморозка банковских счетов на территории РФ и запрет кредитным организациям предоставлять доступ к онлайн-банкингу и мобильным приложениям. Кроме того, закон вводит блокировку личных кабинетов на «Госуслугах», приостановку регистрации прав на недвижимость и сделок по доверенностям, запрет на оформление ИП или самозанятости, а также ограничение действия водительских прав.





За рубежом такие граждане лишаются права на получение большинства консульских услуг, включая выдачу новых загранпаспортов и справок.





Закон в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом вступит в силу сразу со дня его официального опубликования.