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Еда из ресторана ФСИН и занятия в тренажерке за деньги: правозащитница рассказала, в каких условиях сидит блогер Илья Ремесло
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Мужчина, арестованный до 16 сентября по делу о фейках об Армии России, находится в СИЗО-7 в Капотне Илья Ремесло
Новости

Еда из ресторана ФСИН и занятия в тренажерке за деньги: правозащитница рассказала, в каких условиях сидит блогер Илья Ремесло

Мужчина, арестованный до 16 сентября по делу о фейках об Армии России, находится в СИЗО-7 в Капотне

Иван Соколов
Илья Ремесло Фото: Соцсети

Блогер Илья Ремесло может заказывать еду из ресторана и качаться в тренажерке за деньги, находясь в СИЗО-7 в Капотне. Об этом сообщила член ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Москвы Мария Ботова.


Она заметила, что при посещении изолятора ранее не слышала жалоб арестантов на условия содержания. Тем более, по словам правозащитницы, в СИЗО-7 сделали «почти везде» добротный свежий ремонт.


«Условия хорошие. Питание там стандартное, как в любом СИЗО. Также есть ФСИН-магазин и ФСИН-ресторан. Камеры в изоляторе небольшие — от двух человек до, наверное, десяти», — рассказала Daily Storm Ботова.


Правозащитница обратила внимание, что арестанты при желании могут заниматься физкультурой или проводить время за чтением. «В прогулочных дворах есть турники. Есть и тренажерный зал — как платная услуга. Также в СИЗО отличная библиотека, много художественной и религиозной литературы», — добавила член ОНК Москвы.


Адвокат Ремесло заявил Daily Storm, что пока воздержится от предметных комментариев о жизни подзащитного в СИЗО. «Погода классная — тепло, солнце», — отшутился Сергей Бадамшин в ответ на вопросы о блогере.


Илья Ремесло был задержан в Петербурге в рамках дела о публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти.


Свою вину Ремесло не признал. Блогер арестован до 16 сентября (на 1 месяц 30 суток). Его защита намерена обжаловать решение суда. Следствие должно учесть психическое состояние Ремесло, считает Бадамшин. Он допустил, что будет назначена экспертиза.


В марте 2026 года в Telegram-канале Ильи Ремесло начали появляться публикации с критикой властей. Затем блогер находился в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле. 


В приемной учреждения рассказали Daily Storm, что «ничего критического» у Ильи не было. При этом Ремесло подчеркивал, что не собирается бежать из России, чтобы уйти от ответственности за свои высказывания и взгляды.


Ранее Илья Ремесло был известен как критик оппозиции и автор обращений в правоохранительные органы, после которых завели дело на политика Алексея Навального. В 2017–2023 годах Ремесло входил в состав Общественной палаты, где занимался «вопросами противодействия распространению недостоверной информации в интернете».

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