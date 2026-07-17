Блогера Илью Ремесло везут в Москву на допрос по делу о фейках о Вооруженных силах РФ

Силовики везут в Москву на допрос блогера Илью Ремесло, сообщил Daily Storm его адвокат Сергей Бадамшин.





«Илью доставляют в Москву прямо сейчас для проведения следственных действий», — заявил защитник.





Он признался, что не уверен, пойдет ли Ремесло на СВО в случае возбуждения против него уголовного дела. «Пока без комментариев. Мы такой сценарий не обсуждали», — заметил адвокат.





Ранее он рассказал, что у Ремесло прошли обыски в рамках расследования дела о распространении фейков о Российской армии. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении блогера, добавил Бадамшин.





Илья Ремесло был задержан в рамках дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти).





В марте блогер оказался в центре внимания после серии публикаций в своем Telegram-канале с резкой критикой властей. Блогер подтвердил, что посты написал лично.





Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу в Петербурге. По словам блогера, он провел в стационаре 30 дней и был выписан. В приемной учреждения Daily Storm сообщили, что «ничего критического» у мужчины не было.





Ранее Ремесло подчеркивал, что он не собирается бежать из России, чтобы уйти от ответственности за свои высказывания и взгляды.