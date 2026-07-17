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Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках об Армии России
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Ранее общественник прославился несколькими заявлениями в интернете, в которых резко критиковал руководство РФ Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Новости

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках об Армии России

Ранее общественник прославился несколькими заявлениями в интернете, в которых резко критиковал руководство РФ

Алексей Таразевич
Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. 


Отмечается, что Ремесло доставят из Санкт-Петербурга в Москву для избрания меры пресечения. Адвокат Сергей Бадашмин подтвердил, что его подзащитный задержан по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Других деталей не приводится.


В марте задержанный раскритиковал президента России Владимира Путина в соцсетях. Затем блогер попал в психиатрическую больницу Петербурга.


В приемной учреждения Daily Storm заявили, что «ничего критического» у мужчины не было.

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#политика #илья ремесло #фейки об армии