Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках об Армии России

Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.





Отмечается, что Ремесло доставят из Санкт-Петербурга в Москву для избрания меры пресечения. Адвокат Сергей Бадашмин подтвердил, что его подзащитный задержан по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Других деталей не приводится.





В марте задержанный раскритиковал президента России Владимира Путина в соцсетях. Затем блогер попал в психиатрическую больницу Петербурга.





В приемной учреждения Daily Storm заявили, что «ничего критического» у мужчины не было.