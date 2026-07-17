Бориса Надеждина оштрафовали на 1000 рублей по делу об экстремистской символике

Долгопрудненский городской суд Московской области признал политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. По статье 20.3 КоАП РФ ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.





Ранее в рамках этого дела политика вызывали в полицию для составления протокола, после чего отпустили. Сегодня на судебное заседание Надеждин прибыл лично по полученной ранее явке.





Поводом для разбирательства послужил видеоролик с участием Алексея Навального и ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), ссылку на который политик разместил в своих социальных сетях.





Дополнительно в отношении Бориса Надеждина продолжают действовать ранее наложенные ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. О данном запрете бывший депутат Госдумы сообщал в своих социальных сетях после получения уведомления через портал «Госуслуги».

Защита политика считает эту меру незаконной и пытается ее обжаловать.





По данным судебных документов, которые приводит ТАСС, ограничение выезда связано с исполнительным производством Долгопрудненского отдела судебных приставов от 2024 года из-за неоплаченного сбора на сумму свыше 1 455 834 рублей.