Российских госслужащих полностью переведут на мессенджер MAX к 2030 году

Российские государственные и муниципальные служащие должны будут полностью перейти на использование мессенджера MAX («Макс) к 2030 году. Соответствующее распоряжение выпустил кабинет министров РФ.





Согласно официальному документу, к 2030 году доля рабочих коммуникаций служащих, осуществляемых исключительно с помощью этого многофункционального сервиса мгновенного обмена сообщениями, обязана достигнуть 100%. Программа станет главным цифровым инструментом для оперативного взаимодействия ведомств.





Параллельно к 2030 году планируется завершить масштабный перевод всех работников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Эти цифровые решения также проектируются и создаются на базе платформы MAX.





За техническое сопровождение, внедрение и дальнейшее развитие программного обеспечения отвечает дочерняя структура холдинга VK.