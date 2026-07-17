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Российских госслужащих полностью переведут на мессенджер MAX к 2030 году
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Российских госслужащих полностью переведут на мессенджер MAX к 2030 году

Правительство России обязало чиновников вести все рабочие коммуникации исключительно через отечественный сервис

Денис Герасимов
Правительство России обязало чиновников вести все рабочие коммуникации исключительно через отечественный сервис

Российские государственные и муниципальные служащие должны будут полностью перейти на использование мессенджера MAX («Макс) к 2030 году. Соответствующее распоряжение выпустил кабинет министров РФ.


Согласно официальному документу, к 2030 году доля рабочих коммуникаций служащих, осуществляемых исключительно с помощью этого многофункционального сервиса мгновенного обмена сообщениями, обязана достигнуть 100%. Программа станет главным цифровым инструментом для оперативного взаимодействия ведомств.


Параллельно к 2030 году планируется завершить масштабный перевод всех работников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Эти цифровые решения также проектируются и создаются на базе платформы MAX. 


За техническое сопровождение, внедрение и дальнейшее развитие программного обеспечения отвечает дочерняя структура холдинга VK.

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#правительство #мессенджер max #мессенджер