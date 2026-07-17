Трамп обвинил Китай в похищении данных 220 миллионов американских избирателей

Китай получил несанкционированный доступ к данным 220 миллионов американских граждан, утверждает президент США Дональд Трамп. Он обратился к нации, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.





По утверждению Трампа, личные сведения избирателей в 18 штатах были куплены или похищены в результате хакерских атак, что он назвал «самой масштабной в истории утечкой данных».





Глава государства выразил мнение, что китайские власти пытались повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентскую кампанию 2020 года, рассчитывая на его поражение из-за введенных Вашингтоном таможенных пошлин. Кроме того, Трамп заявил о сокрытии этой информации американскими спецслужбами и потребовал от Национальной разведки, Минюста, ФБР и ЦРУ провести расследование, уволить причастных лиц и при наличии оснований возбудить уголовные дела.





В посольстве КНР в Вашингтоне данные обвинения официально опровергли. Представители дипломатической миссии заявили, что Пекин никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в американские выборы, передает Reuters.





Согласно обнародованным Белым домом документам разведки, охватывающим период с января 2020 года по июнь 2026 года, техническими возможностями для компрометации избирательной инфраструктуры США обладают Россия, Китай, Иран, Северная Корея, а также негосударственные группировки. В отчете указано, что наиболее уязвимыми для потенциального вмешательства являются централизованные базы данных регистрации, списки избирателей и официальные сайты выборов.





При этом в ведомстве напомнили, что в ходе оценки, проведенной в 2021 году Джоном Рэтклиффом (на тот момент директором Национальной разведки, ныне — главой ЦРУ), прямых свидетельств иностранного вмешательства в выборы 2020 года обнаружено не было.