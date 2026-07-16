«Сам стою в очередях»: глава Марий Эл заверил, что не будет вводить жестких ограничений на заправках

В Марий Эл не планируется вводить жесткие ограничения на покупку топлива — ни «четно-нечетных» схем, ни QR-кодов. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.





По его словам, запреты могут лишь усилить ажиотаж и панику. В Йошкар-Оле на заправках работают волонтеры, информирующие водителей о наличии топлива, и Зайцев рекомендовал главам муниципалитетов перенять этот опыт.





Расширен перечень категорий потребителей, заправляющихся в первоочередном порядке, и на АЗС для них будут выделены отдельные колонки. Зайцев отметил, что объем продаж на заправках не снизился, а даже вырос. По его словам, он сам часто ездит за рулем, стоит в очередях и не пользуется служебным положением, как и другие чиновники.