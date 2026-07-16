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Зеленский назначил Хмару врио министра обороны Украины
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Зеленский назначил Хмару врио министра обороны Украины

Ему поручено реформирование оборонной сферы

Daily Storm

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 


Глава государства поручил ему продолжить реформирование оборонной сферы. Зеленский добавил, что впоследствии планирует обратиться в Верховную раду для утверждения Хмары в должности министра.


Хмара ранее занимал пост начальника Центра специальных операций «А» СБУ, а в начале января 2026 года был назначен врио главы Службы безопасности Украины. Его назначение на пост главы СБУ вызвало критику в Раде — в партии «Европейская солидарность» заявили, что президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, назначив руководителя СБУ без голосования в парламенте.

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#владимир зеленский #украина #министр обороны