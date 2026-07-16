Выручка московских анимационных компаний за пять лет выросла более чем вдвое

Выручка московских анимационных компаний с 2019 по 2024 год увеличилась более чем в два раза — с 3,9 миллиарда до 8,3 миллиарда рублей. Об этом Daily Storm сообщили на пресс-конференции Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы.





«Даже в период изменения структуры рынка и ухода ряда иностранных участников столичные компании продолжили увеличивать выручку, производство и свою долю в отрасли. Это говорит о сформировавшемся в Москве устойчивом центре анимационной индустрии», — сказала руководитель АКИ Гюльнара Агамова.





В 2019 году на московские компании приходилось около 50% совокупной выручки отечественной анимационной отрасли. К 2024 году доля столицы достигла 67%. По данным Агентства креативных индустрий, в Москве работают 42 из 60 анимационных студий страны. Вместе они обеспечивают 71% производимого в России анимационного контента — 6,9 тысяч из 9,7 тысяч минут в год. В итоге на Москву приходится 57% занятых в анимационной индустрии и 55% ее экспортной выручки, привели цифры в Агентстве креативных индустрий.