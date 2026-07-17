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«Никогда не вмешивались»: В Кремле ответили на обвинения Трампа в атаках на выборы в США
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«Никогда не вмешивались»: В Кремле ответили на обвинения Трампа в атаках на выборы в США

Песков назвал утверждения Белого дома безосновательными и призвал Вашингтон не лезть во внутренние дела России

Денис Герасимов
Песков назвал утверждения Белого дома безосновательными и призвал Вашингтон не лезть во внутренние дела России

Россия категорически отвергает любые обвинения во вмешательстве в американские избирательные процессы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».


«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул представитель Кремля.


Реплика Пескова стала ответом на заявление президента США Дональда Трампа. Накануне американский лидер назвал Россию, Китай, Иран и КНДР главными угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов.


Трамп сослался на данные американской

разведки за период с января 2020 года по июнь 2026 года, согласно которым эти государства обладают возможностями для компрометации инфраструктуры американских выборов.

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#дмитрий песков #кремль #выборы