Россия категорически отвергает любые обвинения во вмешательстве в американские избирательные процессы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».





«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул представитель Кремля.





Реплика Пескова стала ответом на заявление президента США Дональда Трампа. Накануне американский лидер назвал Россию, Китай, Иран и КНДР главными угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов.





Трамп сослался на данные американской

разведки за период с января 2020 года по июнь 2026 года, согласно которым эти государства обладают возможностями для компрометации инфраструктуры американских выборов.