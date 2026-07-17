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Нарусова назвала фейком новости про уход из Совфеда на фоне скандала со слитыми переписками Ксении Собчак
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В ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Тува больше не будет выдвигать Нарусову, а также отказалась это делать Брянщина Людмила Нарусова
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Нарусова назвала фейком новости про уход из Совфеда на фоне скандала со слитыми переписками Ксении Собчак

В ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Тува больше не будет выдвигать Нарусову, а также отказалась это делать Брянщина

Иван Соколов
Людмила Нарусова Фото: Global Look Press / Совет Федерации России

Людмила Нарусова назвала фейковыми сообщения о том, что она якобы в скором времени покидает Совет Федерации.


«Эти новости — фейк», — была лаконична в комментарии Daily Storm Нарусова. Она призналась, что не желает обсуждать эти лживые публикации.


Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Людмила Нарусова на фоне скандала со слитыми переписками своей дочери Ксении Собчак якобы окончательно уходит из Совфеда.


Утверждалось, что Тува, которую сенатор представляет, больше не будет ее выдвигать, а также отказалась это делать и Брянская область. Брянщину, как пишут каналы, в Совете Федерации будет представлять экс-глава Дагестана Сергей Меликов, для которого это будет уже второй заход в верхнюю палату – ранее он уже был сенатором.


Слухи об уходе 75-летней Нарусовой из Совфеда витают давно. Telegram-каналы, в частности, писали о якобы конфликте вдовы Собчака с главой Тувы. Сообщалось, что Владислав Ховалыг якобы не намерен продлевать полномочия Нарусовой в случае своего переизбрания на новый срок и желает назначить сенатором «своего человека».


Сама Нарусова в комментарии Daily Storm назвала подобные публикации «заказухой». Политик пояснила, что у нее много врагов, а отношения с главой Тувы рабочие и конфликтов не было.


Впервые Нарусова попала в парламент в 1995 году, избравшись в Госдуму по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга. В конце октября 2022 года в СМИ уже появились сообщения об уходе матери Ксении Собчак со своего поста, но опытный политик информацию опровергла. Срок окончания полномочий Нарусовой в Совфеде — сентябрь 2026 года.

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