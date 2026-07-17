Четверо граждан России задержаны в Таиланде в рамках масштабного расследования сделок с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Об этом сообщает местная газета The Nation.





Сотрудники правоохранительных органов провели одновременные обыски по 41 адресу. Следственные действия затронули работу 33 коммерческих компаний. Отмечается, что поводом для проверок стали жилые комплексы общей стоимостью более 5 миллиардов батов (около 154 миллионов долларов), которые активно продвигались в интернете под брендом «русская деревня»





Главная цель начатого расследования — проверка структуры собственности этих активов на соответствие жестким требованиям тайского законодательства, пишет газета.





Следователи также выясняют, использовались ли граждане Таиланда в качестве номинальных акционеров для незаконного сокрытия реального иностранного контроля над фирмами и объектами недвижимости.