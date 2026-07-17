Умерла вдова Александра Маслякова, режиссер программы КВН Светлана Маслякова

В возрасте 78 лет ушла из жизни режиссер телевизионной программы «КВН» Светлана Маслякова. О ее кончине официально сообщили в пресс-службе Международного союза КВН.





«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — говорится в некрологе организации.





Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) пришла на телевидение в 1960-х годах и начала работать ассистентом режиссера КВН. Позже она стала бессменным режиссером передачи, внеся огромный вклад в развитие и популяризацию телевизионного клуба. Именно на съемках программы она познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым.





Светлана Маслякова долгие годы работала в творческом тандеме со своим мужем. Напомним, бессменный руководитель КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в Москве на 83-м году жизни.