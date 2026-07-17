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Минюст России внес Либертарианскую партию и журналиста Поливанова в реестр иноагентов
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Минюст России внес Либертарианскую партию и журналиста Поливанова в реестр иноагентов

Перечень иностранных агентов также пополнили писатель Петров и проект «Четвертый сектор»

Daily Storm
Перечень иностранных агентов также пополнили писатель Петров и проект «Четвертый сектор»

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. Соответствующее обновление опубликовано на официальном сайте ведомства.


В обновленный список вошло политическое объединение «Либертарианская партия России». Ему вменяют распространение недостоверной информации о решениях властей и российской избирательной системе, а также выступления против проведения СВО. Также в реестр включено незарегистрированное общественное объединение — пермский проект журналистских расследований «Четвертый сектор».


Пополнили список и два физических лица. Статус иностранного агента получил экономический журналист и соавтор подкастов Александр Поливанов. Кроме того, в реестр включен писатель, историк и публицист Дмитрий Петров. По данным Минюста, обоим вменяется выступление против СВО и распространение материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.


На всех лиц, пополнивших список, теперь распространяются установленные законодательством РФ ограничения и требования к маркировке материалов.

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#либертарианская партия #минюст #иностранный агент