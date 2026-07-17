Группа «Эталон» сохранит исторический облик Электрозавода при его реконструкции

Группа «Эталон» сохранит узнаваемые фасады и входную группу столичного Электрозавода в ходе ревитализации его территории. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.





Девелопер подчеркнул, что считает важным обеспечить преемственность в архитектурном облике города, поэтому бережно интегрирует ключевые элементы комплекса в новый проект.

На месте пришедшего в упадок бывшего промышленного гиганта планируется создать современный многофункциональный кластер, открытый для всех горожан.





Бывшие заводские корпуса переоборудуют под общественные, деловые и культурные пространства. Здесь появятся творческие студии, выставочные площадки, магазины и точки общественного питания.





По словам президента группы «Эталон» Юрия Бородина, особое внимание специалисты уделят тем частям комплекса, которые выходят на ключевые городские магистрали и формируют исторический силуэт района.

По предложению акционеров девелопера из АФК «Система» компания сформирует специальную рабочую группу. В ее состав войдут профильные эксперты в сфере архитектуры, истории Москвы и сохранения культурного наследия. Застройщик заверил, что готов к открытому диалогу и совместной работе как с профессиональным, так и с городским сообществом.