Почетный президент РФС Колосков рассказал, почему Инфантино победит на новых выборах главы ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что действующий глава ФИФА Джанни Инфантино вновь будет избран на свой пост в 2027 году. По словам Колоскова, сейчас у Инфантино попросту нет достойного оппонента.





«Инфантино уже сам заявил о том, что будет баллотироваться, чтобы переизбраться на третий срок. И у него есть большие шансы. Не потому, что все хотят Инфантино. Просто нет достойной кандидатуры противника. Не воспитали такого за 12 лет, что находится Инфантино у власти», — заявил Daily Storm Колосков.





Он обратил внимание, что скандал на мундиале вокруг отмены красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогуна и возможное влияние президента Дональда Трампа на это решение ФИФА довольно быстро утих. «Неделю Европа пошумела, а потом все затихло. Все остальные конфедерации — Азия, Африка, Океания, Южная и Центральная Америка — промолчали. Как будто так и надо. Никаких последствий, как я и предполагал, для Инфантино не будет. В ФИФА обстановка, далекая от демократической», — сказал он.





Он полагает, что Инфантино в первую очередь получит поддержку от стран-членов ФИФА из Южной Америки, Африки, Океании, Азии. «Если Европа выдвинет своего кандидата — понятно, что и голосовать европейцы будут за него, а не за Инфантино. Но он в 2019-м был единственным кандидатом. И в 2027 году история может повториться», — заключил Колосков.





Джанни Инфантино, обладающий итальянским и швейцарским паспортами, руководит ФИФА с 2016 года. Тогда он сменил на этом посту Зеппа Блаттера, ушедшего на фоне коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино переизбирался на новый срок на безальтернативной основе.





Очередные выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года на 77-м конгрессе организации в Марокко. Процесс официального выдвижения кандидатов завершится 18 ноября 2026 года.