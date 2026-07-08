Почетный президент РФС Колосков: ФИФА может вернуть сборную России на международную арену после ЧМ-2026

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, когда национальная сборная может вернуться на международную арену. По мнению эксперта, в ФИФА обсудят данный вопрос после окончания чемпионата мира-2026, который в самом разгаре.





«Инфантино (глава ФИФА. — Примеч. Daily Storm) ранее вскользь намекнул о том, что с учетом новых решений Международного олимпийского комитета (МОК) ФИФА может вернуться к рассмотрению вопроса о дисквалификации российских сборных. Инфантино еще до чемпионата мира говорил, что санкции против РФ ничего не дали, а только внесли разлад в дружную футбольную семью. Теперь будем ждать, чтобы слова Инфантино не разошлись с делом: реальных шагов по снятию санкций», — заявил Daily Storm Колосков.





Вопрос о снятии санкций с национальной команды России может решить только Совет ФИФА. Он пройдет, вероятно, сразу после ЧМ-2026, предположил Колосков. Он считает, что за время бана сборная не деградировала, но международный опыт придется наверстывать: «У нас хорошие футболисты, некоторые играют в Европе. Команда конкурентоспособная. Главное — чтобы нам разрешили играть, а все остальное — вторично».





Он уточнил, что решение ФИФА клубов из РФ не касается: «Клубами распоряжается Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). А эта организация никаких заявлений не делала о допуске наших».





Отдельно Колосков высказался о фигуре Инфантино, вляпавшегося в скандал. Телефонный звонок Дональда Трампа главе ФИФА с просьбой отменить красную карточку игрока сборной США Фоларина Балогуна больно ударил по репутации Инфантино, считает эксперт.





«Конечно, этот поступок (пойти на поводу у Трампа) не красит Инфантино. Он обязан защищать футбольные ценности, но пренебрег этим и допустил личное вмешательство политиков. Репутация Инфантино в значительной степени пострадала. Теперь, если он выступит за отмену санкций против России, то может лишь усугубить свою репутацию. Симпатии РФ — не тот вариант, при котором Инфантино наберет очки», — полагает Колосков.





О том, что ФИФА в ближайшее время официально обсудит возвращение всех российских команд, сообщал канал Sky News. Отмечалось, что это решили сделать после того, как МОК рекомендовал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта.





С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок из-за начала СВО на Украине.





В июне 2026 года ФИФА разрешила юношеской сборной России участвовать в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.





Ранее генсек РФС Максим Митрофанов отмечал, что ФИФА последовательно выступает за возвращение России. Он приводил слова Инфантино о том, что любые ограничения и санкции в отношении России оказались неэффективны.





При этом в РФС обращали внимание, что на руководство УЕФА оказывается серьезное политическое давление со стороны ряда стран Европы, но в организации также ведут работу по вопросу возвращения РФ и заинтересованы в этом.





7 июля исполком МОК решил временно отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с октября 2023 года. Кроме того, МОК отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и команд.