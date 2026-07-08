В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц

С начала 2025 года столичные власти выставили требования о возмещении ущерба зеленым насаждениям на общую сумму 231 миллион рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Динара Каюмова.

По ее словам, за повреждение и уничтожение деревьев, кустарников и газонов оштрафованы 214 должностных и юридических лиц на 20,5 миллиона рублей. Только за 2025 год взыскано 17,7 миллиона рублей с 177 нарушителей, а за первое полугодие 2026-го — еще 2,7 миллиона с 37 компаний.

Каюмова отметила, что ведомство продолжит работу с недобросовестными подрядчиками, в том числе через суд и прокуратуру: часть средств уже поступила добровольно, остальные материалы переданы для принудительного взыскания. Приоритетом остается профилактика, однако при грубых нарушениях применяются административные меры. Для разъяснения требований и предотвращения ошибок предпринимателям доступна платформа «Открытый контроль».