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Ребенок, беременная женщина и мужчина пострадали в результате атаки ВСУ на заправку в Курской области
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Ребенок, беременная женщина и мужчина пострадали в результате атаки ВСУ на заправку в Курской области

Их госпитализировали

Анна Иванова

Три человека — двухлетний мальчик, его 40-летняя беременная мать и 41-летний мужчина — пострадали в Курской области во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.


Атака произошла на АЗС в Октябрьском районе. У всех пострадавших диагностированы слепые осколочные ранения, они доставлены в областную больницу. Глава региона отметил, что сама АЗС серьезно не повреждена благодаря мерам пассивной защиты, и выразил надежду на скорое возобновление ее работы.


Хинштейн подчеркнул, что ВСУ сознательно атакуют объекты инфраструктуры, чтобы оставить людей без топлива. Он также сообщил, что вопросы повышения защищенности энергообъектов обсуждались накануне в правительстве России, и работа в этом направлении будет продолжена вместе с владельцами заправочных станций.

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#атака беспилотников #пострадавшие #курская область