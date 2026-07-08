Ребенок, беременная женщина и мужчина пострадали в результате атаки ВСУ на заправку в Курской области

Три человека — двухлетний мальчик, его 40-летняя беременная мать и 41-летний мужчина — пострадали в Курской области во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.





Атака произошла на АЗС в Октябрьском районе. У всех пострадавших диагностированы слепые осколочные ранения, они доставлены в областную больницу. Глава региона отметил, что сама АЗС серьезно не повреждена благодаря мерам пассивной защиты, и выразил надежду на скорое возобновление ее работы.





Хинштейн подчеркнул, что ВСУ сознательно атакуют объекты инфраструктуры, чтобы оставить людей без топлива. Он также сообщил, что вопросы повышения защищенности энергообъектов обсуждались накануне в правительстве России, и работа в этом направлении будет продолжена вместе с владельцами заправочных станций.